Прошла очередная ночь плотных комбинированных ударов россиян по украинским железнодорожным объектам. Об этом сообщил у себя в блоге глава «Укрзализныци» Александр Перцовский, описывая масштабность атаки ВС РФ по объектам его компании на Украине.
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