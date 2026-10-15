Прошла очередная ночь плотных комбинированных ударов россиян по украинским железнодорожным объектам. Об этом сообщил у себя в блоге глава «Укрзализныци» Александр Перцовский, описывая масштабность атаки ВС РФ по объектам его компании на Украине.