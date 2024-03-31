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Прощай, лицедей: скончался актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко

Прощай, лицедей: скончался актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко

Прощай, лицедей: скончался актер из сериалов «Кухня» и «Марш Турецкого» Александр Терешко Алиса БронскаяАлександр Терешко, известный актер, участвовавший в таких известных российских сериалах, как «Кухня» и «Марш Турецкого», скончался в возрасте 61 года.

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