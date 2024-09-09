Тамбовстат проверит приверженность тамбовчан здоровому образу жизни

Тамбовстат приступил к выборочному наблюдению состояния здоровья населения региона. С 5 сентября по 2 октября в личных опросах будут участвовать 486 домохозяйств из 14 населенных пунктов Тамбовской области.
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