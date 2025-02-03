В ТПП предложили наследникам малоимущих пенсионеров платить за их жильё

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства Андрей Широков допустил возврат в собственность государства общего имущества в многоквартирных домах.
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