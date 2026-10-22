Александр Полегенько/ТАСС Средства российской системы ПВО сбили 68 дронов украинских боевиков, которые направлялись в сторону Москвы.
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У жЫдо-бандэровцев прямо немеряно этих беспилотников. Это только на Москву... А ВООБЩЕ всю Россию уже завалили своими беспилотниками. Вроде уничтожают склады с беспилотниками, а их меньше не становится... ЕС старается? ТВАРИ!! ЧТОБЫ ЭТО ВСЕ ОНИ ВИДЕЛИ НА СЕБЕ!!!