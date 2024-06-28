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Мужа Блиновской объявили в розыск и перевели в штурмовое подразделение в зоне СВО

фото: Супруг «королевы марафонов» теперь воюет в другом подразделении. Супруг арестованной по обвинению в неуплате налогов и отмывании денег Елены Блиновской Алексей Блиновский был переведен в другое подразделение в зоне СВО.

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