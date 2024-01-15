Экономист, специалист по теории власти Михаил Хазин предложил, скажем так, пофантазировать в эфире "Первого русского" и объяснил, почему генерал Остин сначала неожиданно пропал, а затем также неожиданно воскрес.
Тайна генерала: Гипотеза Хазина - главная информационная бомба недели
Комментарии
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АС
Александр Сысоев
Версия фантастическая, но что-то реальное в ней есть. Фактически Остин совершил грубый государственный просчет, а в условиях накаленной международной обстановки - просто преступный просчет. И ничего. Его самого и тех, кто обязан был своевременно известить о его госпитализации, даже не пожурили. Без конспирологии тут не обойтись.
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