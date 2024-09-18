Newsweek: профсоюз Teamsters впервые за 20 лет не одобрил кандидата от Демократической партии

Он призвал своих членов проголосовать на предстоящих выборах Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис стала первым кандидатом от демократов на президентских выборах за 20 лет, кто не получил поддержку крупного профсоюза Teamsters, сообщает издание Newsweek.
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