Театр абсурда

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40 миллионов евро ущерба за 5 дней. Русские хакеры парализовали туризм в Испании в самый разгар сезона

40 миллионов евро ущерба за 5 дней. Русские хакеры парализовали туризм в Испании в самый разгар сезона

 Давно не писали про наших отважных медвежат из NoName057(16). Они в ЕС такого наворотили, что выражение "испанский стыд" заиграло новыми красками.

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