ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
ГлавнаяБлогПравила сайтаВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

18 643 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Белогорцев
    каким воспитаешь таким и вырастит гены удобная отмазка если брать, то только сироту, если хоть один родитель жив, то ...Стали бы вы брать...
  • Майя Maja
    Гнилая семейственность.Перед свадьбой за...
  • Майя Maja
    Да вон один уже пострадавший даже ни сарказма , ни юмора не увидел. Только вот самодостаточной даме в посте такие пре...Мужчины, вы хотит...

«Скоро трусы носить запретят». Как живут женщины в «мужском государстве»

«Скоро трусы носить запретят». Как живут женщины в «мужском государстве»

Георгий Зотов / Георгий Зотов / АиФ 38-летняя Саида рассказывает мне, что её 16-летняя дочь учится в подпольной школе: «А что делать? Вскоре после того, как 15 августа 2021 года талибы* заняли Кабул, они отменили высшее образование для женщин: школьницам же разрешили учиться лишь до 6-го класса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх