«Скоро трусы носить запретят». Как живут женщины в «мужском государстве»

Георгий Зотов / Георгий Зотов / АиФ 38-летняя Саида рассказывает мне, что её 16-летняя дочь учится в подпольной школе: «А что делать? Вскоре после того, как 15 августа 2021 года талибы* заняли Кабул, они отменили высшее образование для женщин: школьницам же разрешили учиться лишь до 6-го класса.