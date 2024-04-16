Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В РФ не только посадили британскую ракету Storm Shadow, но и позвали журналистов, чтобы записать демонтаж во всех подробностях

В РФ не только посадили британскую ракету Storm Shadow, но и позвали журналистов, чтобы записать демонтаж во всех подробностях

Великобритания всегда видела Россию как своего соперника и в последние два года интенсивно проводила кампанию по противодействию Российской Федерации, включая введение санкций, провокации на границах и дискредитацию в СМИ.

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Комментарии
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Иван Агеев
Не обольщайся, они ещё долго вонять будут...
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7 час.
Геннадий Бережнов
Однако хороший ход и так утереть нос бриттам это что то! Спесь то сбили, а остальное по ходу событий!
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6 час.
Игорь Корнаковский
Ну, спеси у бритишей еще не на одно столетие хватит. Если, конечно, вместо этого островка в океане &quot;пролив имени товарища Сталина&quot; наш Посейдон не соорудит
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4 час.

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