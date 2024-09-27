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Буря в ООН из-за русского предупреждения: Западу стоит бояться микроволновок

Буря в ООН из-за русского предупреждения: Западу стоит бояться микроволновок

В ночь на двадцать третье сентября произошло по-настоящему историческое событие: Генассамблеей ООН был согласован первый в ХХI веке для данной международной организации стратегический документ, который получил название «Пакт во имя будущего».

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