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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арсенал – ПСЖ – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига чемпионов УЕФА, 29 апреля 2025

Арсенал – ПСЖ – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Лига чемпионов УЕФА, 29 апреля 2025

Во вторник, 29 апреля, сыграют Арсенал и ПСЖ в рамках Лиги Чемпионов УЕФА. ➡ Бесплатные трансляции топовых матчей от Winline Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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