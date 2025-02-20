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Царьград

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Вашингтон определился с выбором: Новый директор ФБР яро интересуется Украиной. Киев ждёт масштабный аудит

Вашингтон определился с выбором: Новый директор ФБР яро интересуется Украиной. Киев ждёт масштабный аудит

Администрация Белого дома определилась с выбором нового директора ФБР. Им стал Кэш Патель, который ранее яро интересовался Украиной в рамках вопроса использования американских денег.

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