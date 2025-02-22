Москву не впечатлило предложение США снять санкции – Bloomberg

Российские чиновники и представители некоторых крупных компаний считают нынешних торговых партнеров России, включая Китай и Индию, более предсказуемыми и не ожидают восстановления довоенных экономических связей с Западом.
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