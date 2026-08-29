Тайная сторона миграции раскрыта: Кто наживается на хаосе рынка труда?

С 2027 года в России стартует эксперимент по целевому привлечению иностранной рабочей силы. Система патентов, которая оказалась неэффективной, будет заменена на организованный набор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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Ну тогда проще искать на внутреннем рынке. Только не надо лапшу на уши, что некого нанять. Захотят - найдут!