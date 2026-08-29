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Царьград

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Тайная сторона миграции раскрыта: Кто наживается на хаосе рынка труда?

Тайная сторона миграции раскрыта: Кто наживается на хаосе рынка труда?

С 2027 года в России стартует эксперимент по целевому привлечению иностранной рабочей силы. Система патентов, которая оказалась неэффективной, будет заменена на организованный набор.

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