Ликвидированные в Карачаево-Черкесии боевики опознаны как возможные участники нападения на полицейских 22 апреля

Стали известны новые обстоятельства ночного вооруженного нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии, в результате которого двое полицейских погибли и ещё четверо получили ранения, а пятеро бандитов в итоге были убиты.
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