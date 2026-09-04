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Орловские новости

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Орловское отделение «МОЙ УПРАВДОМ» поздравило Елену Алексеевну с днём рождения

Орловское отделение «МОЙ УПРАВДОМ» поздравило Елену Алексеевну с днём рождения

Елена Алексеевна руководит Орловским отделением движения «МОЙ УПРАВДОМ», является руководителем группы управляющих компаний и работает в Комитете по предпринимательству в сфере ЖКХ ТПП Орловской области.

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