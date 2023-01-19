Как советская Ставка готовила кавказский котёл

Бойцы РККА в наступлении во время боев за освобождение Ростова-на-Дону Обстановка на фронте в начале 1943 года Под Сталинградом на глазах изумлённого мира (в Лондоне и Вашингтоне долго не верили, что СССР выиграет войну) агонизировала сильнейшая армия вермахта.