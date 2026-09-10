Европа пересмотрит военную помощь Украине после скандального требования главы киевского режима Владимира Зеленского выделить средства раньше срока.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- IV Адвокат Баранов р...
- T «Клоповый экспрес...
- Рютте: НАТО сейча...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым