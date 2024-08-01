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Трамп готов уйти с поста президента, если его здоровье ухудшится

Трамп готов уйти с поста президента, если его здоровье ухудшится

Во время выступления на конференции Национальной ассоциации чернокожих журналистов в Чикаго бывший президент США Дональд Трамп заявил, что готов уйти со своего поста, если его физическое или психическое состояние начнет мешать исполнению им обязанностей главы государства.

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