Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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  • Малик Гумеров
    "массовый завоз мигрантов к внутренней политике отношения не имеет?"" - имеет , напрямую !    Идеология жизни с 90-х ...Ой, уже возмущают...
  • Малик Гумеров
    Лидером обязан быть народ , как хозяин страны !    И уметь править своими слугами - чиновниками !      Только тогда б...Ой, уже возмущают...
  • Малик Гумеров
    Внутренняя политика это  идеология жизни - что строим , как развиваемся , какими методами  будем  решать поставленные...Ой, уже возмущают...

Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами. Отказался

Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами. Отказался

Путин отказался участвовать в дебатах перед выборами Президента России. (а с кем дебаты то проводить? с этой, гм, простите шушерой мелкотравчатой?)  Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами.

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Комментарии
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Малик Гумеров
Внутренняя политика это  идеология жизни - что строим , как развиваемся , какими методами  будем  решать поставленные задачи ... и т.д..    ГДЕ ЭТО ПРОПИСАНО ???       Озвучит Путин хоть какие  планы  против буржуазии (фактического хозяина страны - узурпатора победителя!) ..... - завтра его не будет .... !                         У него нет власти , нет прав на внутреннюю политику !   И  &quot;президент&quot;  как властная структура в законах не прописана !  Он координатор между властными структурами - судебной , исполнительной и законодательной !         Других ветвей власти в России не существует  , по законам !!!                                                         Все  что получается  позитивного у Путина  , только благодаря внешней политике -  ЧЕРЕЗ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ОН СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ   и  ЧЕРЕЗ ЭТИ УСЛОВИЯ ПРОТАЛКИВАЕТ   В СТРАНЕ  ПРЕОБРАЗОВАНИЯ(типа внутреннюю политику) ,  что позволяет сегодня расклад сил в верхах !!!                                                                ============================                                               Внутреннюю политику устанавливает ПОБЕДИТЕЛЬ - тот  кто захватил власть в стране !                                                                             Итогами 90-х это прозападная  буржуазия !!!   Кто хозяин ?   Государство которое имеет  в год  1 бюджет (условно 30 трлн. рублей)  , и это на 145 млн. населения , и на содержание государства !  Или  буржуазия , которая имеет в год  300трлн. рублей и более ! ???                                                                              =================================                                    У вас понятия типа - от американского президента ждать и  надеяться на установление социализма в Америке !                            Увы , у населения такие примитивные , детские  мысли  и надежды в отношении Путина .... !            Вот поэтому население недееспособно и его пасут как овечек его же слуги чиновники !!!         ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ  НА БЛАГО НАРОДА  НУЖНА СИЛА  СПОСОБНАЯ  ЕЕ РЕАЛИЗОВАТЬ !!!        Такой силы пока нет !   Большевиков нет , а население дрыхнет  .... зомби  недееспособный .... !                                                                          Так что , в надеждах на президентов , партии или марсиан можно  жить  1000 лет .... , пастись как овечки ...!                                        ЗАКОН ИСТОРИИ - СНАЧАЛА  ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ - КТО ЗАХВАТИЛ ВЛАСТЬ В СТРАНЕ  , ОН И СТРОИТ ГОСУДАРСТВО , УСТАНАВЛИВАЕТ ЕГО ЗАКОНЫ ,  СТАВИТ ПРЕЗИДЕНТОВ НА СОХРАННОСТЬ  СВОИХ ИНТЕРЕСОВ ... и т.д..                                             В 1917-м  власть взяли Большевики !  Они были идейные , за страну  , и народ !   Они выстроили государство  для интересов народа , закрепили законами и правилами !        ....                                 В 90-е  те кого Большевики лишили власти  , взяли реванш  и победили народ .... !
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19 мин.
Малик Гумеров
Лидером обязан быть народ , как хозяин страны !    И уметь править своими слугами - чиновниками !      Только тогда будет правильно и порядок !                                                                              А иначе ---- у лидеров , даже если кто и появится ,, век короток , уйдет и все скатится обратно ,  и  лидеров в новом мире  превращают в марионеток - фантики только остаются красивые , а внутри гнилье , ........   Вон , все европейские лидеры  марионетки и через них же  геноцидят - уничтожают их же народы .... !                 И если население  будет жить  и надеяться на  лидеров =  то  его участь будет овечья = будут всегда пасти и стричь или те  или другие  ..... !
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11 мин.
МГ
Малик Гумеров
&quot;массовый завоз мигрантов к внутренней политике отношения не имеет?&quot;&quot; - имеет , напрямую !    Идеология жизни с 90-х  это БАБЛО !     Хозяин  страны  буржуазия , ему  нужны  дешевые-дармовые рабочие  руки .... - получать   больше капиталистической - паразитической прибыли !       Это раз !   И второе -  мигранты  это  сила  для  удержания коренного населения в узде !!!    Чтобы они  жили в стрнахе , не прозрели и не учинили  с буржуазии спроса .... !                                                         Так что , власть будет работать с мигрантами  в интерресах буржуазии - своего хозяина !        Власть-государство  формирует  победитель !         Итогами 90-х это буржуазия !                                           ===========================                                           Такие же процессы и в америке , и в европах .... !       Там тоже население овечки .... , не способны  отстаивать свои права  !          Так что , все по законам истории !!!          Если население овечки - его только пасут и на нем жируют паразиты !
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4 мин.

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