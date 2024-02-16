Путин отказался участвовать в дебатах перед выборами Президента России. (а с кем дебаты то проводить? с этой, гм, простите шушерой мелкотравчатой?) Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами.
Ой, уже возмущаются! Оппозиционёры, говорю, возмущаются: Путин испугался выйти на дебаты с другими кандидатами перед президентскими выборами. Отказался
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Малик Гумеров
Внутренняя политика это идеология жизни - что строим , как развиваемся , какими методами будем решать поставленные задачи ... и т.д.. ГДЕ ЭТО ПРОПИСАНО ??? Озвучит Путин хоть какие планы против буржуазии (фактического хозяина страны - узурпатора победителя!) ..... - завтра его не будет .... ! У него нет власти , нет прав на внутреннюю политику ! И "президент" как властная структура в законах не прописана ! Он координатор между властными структурами - судебной , исполнительной и законодательной ! Других ветвей власти в России не существует , по законам !!! Все что получается позитивного у Путина , только благодаря внешней политике - ЧЕРЕЗ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ ОН СОЗДАЕТ УСЛОВИЯ и ЧЕРЕЗ ЭТИ УСЛОВИЯ ПРОТАЛКИВАЕТ В СТРАНЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ(типа внутреннюю политику) , что позволяет сегодня расклад сил в верхах !!! ============================ Внутреннюю политику устанавливает ПОБЕДИТЕЛЬ - тот кто захватил власть в стране ! Итогами 90-х это прозападная буржуазия !!! Кто хозяин ? Государство которое имеет в год 1 бюджет (условно 30 трлн. рублей) , и это на 145 млн. населения , и на содержание государства ! Или буржуазия , которая имеет в год 300трлн. рублей и более ! ??? ================================= У вас понятия типа - от американского президента ждать и надеяться на установление социализма в Америке ! Увы , у населения такие примитивные , детские мысли и надежды в отношении Путина .... ! Вот поэтому население недееспособно и его пасут как овечек его же слуги чиновники !!! ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ НА БЛАГО НАРОДА НУЖНА СИЛА СПОСОБНАЯ ЕЕ РЕАЛИЗОВАТЬ !!! Такой силы пока нет ! Большевиков нет , а население дрыхнет .... зомби недееспособный .... ! Так что , в надеждах на президентов , партии или марсиан можно жить 1000 лет .... , пастись как овечки ...! ЗАКОН ИСТОРИИ - СНАЧАЛА ПОЯВЛЯЕТСЯ ПОБЕДИТЕЛЬ - КТО ЗАХВАТИЛ ВЛАСТЬ В СТРАНЕ , ОН И СТРОИТ ГОСУДАРСТВО , УСТАНАВЛИВАЕТ ЕГО ЗАКОНЫ , СТАВИТ ПРЕЗИДЕНТОВ НА СОХРАННОСТЬ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ ... и т.д.. В 1917-м власть взяли Большевики ! Они были идейные , за страну , и народ ! Они выстроили государство для интересов народа , закрепили законами и правилами ! .... В 90-е те кого Большевики лишили власти , взяли реванш и победили народ .... !
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19 мин.
Малик Гумеров
Лидером обязан быть народ , как хозяин страны ! И уметь править своими слугами - чиновниками ! Только тогда будет правильно и порядок ! А иначе ---- у лидеров , даже если кто и появится ,, век короток , уйдет и все скатится обратно , и лидеров в новом мире превращают в марионеток - фантики только остаются красивые , а внутри гнилье , ........ Вон , все европейские лидеры марионетки и через них же геноцидят - уничтожают их же народы .... ! И если население будет жить и надеяться на лидеров = то его участь будет овечья = будут всегда пасти и стричь или те или другие ..... !
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11 мин.
МГ
Малик Гумеров
"массовый завоз мигрантов к внутренней политике отношения не имеет?"" - имеет , напрямую ! Идеология жизни с 90-х это БАБЛО ! Хозяин страны буржуазия , ему нужны дешевые-дармовые рабочие руки .... - получать больше капиталистической - паразитической прибыли ! Это раз ! И второе - мигранты это сила для удержания коренного населения в узде !!! Чтобы они жили в стрнахе , не прозрели и не учинили с буржуазии спроса .... ! Так что , власть будет работать с мигрантами в интерресах буржуазии - своего хозяина ! Власть-государство формирует победитель ! Итогами 90-х это буржуазия ! =========================== Такие же процессы и в америке , и в европах .... ! Там тоже население овечки .... , не способны отстаивать свои права ! Так что , все по законам истории !!! Если население овечки - его только пасут и на нем жируют паразиты !
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4 мин.
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