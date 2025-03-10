ВСУ ночью пытались атаковать предприятия в Самарской области Минувшей ночью украинские беспилотники вновь появились в небе над российскими регионами.
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ВСУ ночью пытались атаковать предприятия в Самарской области Минувшей ночью украинские беспилотники вновь появились в небе над российскими регионами.
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