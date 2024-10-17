Дэвис: Сырский вел себя странно во время зачитывания «плана победы»

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон и подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис обсудили на YouTube-канале Deep Dive странное поведение главнокомандующего ВСУ Александра Сырского во время зачитывания «плана победы» Владимиром Зеленским.
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