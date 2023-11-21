На президентских выборах в Аргентине победу под лозунгом "Избавьтесь от них всех" одержал 53-летний Хавьер Милей, руководитель альянса "Свобода наступает" и гиперлиберальной Либертарианской партии.
Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш
Комментарии
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Сергей Алексеев
Глобалисты уводят страну от вступления в БРИКС сейчас развалят экономику и будут качать ресурсы даром.
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7 час.
Леонид Никулин
п...ц аргентине... а ведь нормальная страна была..
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7 час.
лл
лина любимцева
Он психбольной на всю башку!! Орет, скачет, ведет себя, как дебил... Они там в Аргентине что, совсем уже ку-ку? Выбрать этого уродину президентом?!!... Израиль ему нужен... ЗАЧЕМ он ему нужен, спрашивается?!!...
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1 час.
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