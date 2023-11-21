Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш

Глобалисты уводят страну от вступления в БРИКС сейчас развалят экономику и будут качать ресурсы даром.

лл

лина любимцева

Он психбольной на всю башку!! Орет, скачет, ведет себя, как дебил... Они там в Аргентине что, совсем уже ку-ку? Выбрать этого уродину президентом?!!... Израиль ему нужен... ЗАЧЕМ он ему нужен, спрашивается?!!...