Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 775 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Зеля!! Прими йад и убейся ап стену! Тебе, гадёнышу, НИКОГДА не пересилить Россию!!Тяжелораненых укр...
  • Миша Потапов
    Когда изберут таджикского президента у нас, может тогда Путин задумается, но поздно будет.Россия - родина т...
  • Дмитрий Gold
    Наёмники неплохо устроились, напрямую не воюют, а только подгоняют укров, почему солдаты не перестреляют этих подгоня...Тяжелораненых укр...

Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш

Мало было настоящих буйных? Пожалуйста — вот вам полный трэш

На президентских выборах в Аргентине победу под лозунгом "Избавьтесь от них всех" одержал 53-летний Хавьер Милей, руководитель альянса "Свобода наступает" и гиперлиберальной Либертарианской партии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Алексеев
Глобалисты уводят страну от вступления в БРИКС  сейчас развалят экономику и будут качать ресурсы даром.
Ответить
7 час.
Леонид Никулин
п...ц аргентине... а ведь нормальная страна была..
Ответить
7 час.
лл
лина любимцева
Он психбольной на всю башку!! Орет, скачет, ведет себя, как дебил... Они там в Аргентине что, совсем уже ку-ку? Выбрать этого уродину президентом?!!... Израиль ему нужен... ЗАЧЕМ он ему нужен, спрашивается?!!...
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх