Пермские студенты познакомились с работой полиции в рамках молодежного форума «Служба по призванию»

В Перми студенты юридических факультетов городских вузов и сузов стали участниками ежегодного молодежного форума «Служба по призванию», организованного ГУ МВД России по Пермскому краю совместно с Общественным советом при региональном МВД.
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