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Daily Moscow

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В «Зарядье» покажут, как изучать вкус без дегустации — бесплатно по регистрации

В «Зарядье» покажут, как изучать вкус без дегустации — бесплатно по регистрации

30 сентября в 19:00 в парке «Зарядье» пройдёт лекция о том, как зрение, слух и обоняние влияют на восприятие пищи.

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