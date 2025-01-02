Крымские волонтёры собрали 50 тонн помощи для участников СВО

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что за год волонтёры «Добро.Центра» и ресурсных центров поддержки добровольчества передали бойцам 92 автомобиля, лекарства, технику и обмундирование на сумму свыше 77 млн рублей.