Крымские волонтёры собрали 50 тонн помощи для участников СВО

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил, что за год волонтёры «Добро.Центра» и ресурсных центров поддержки добровольчества передали бойцам 92 автомобиля, лекарства, технику и обмундирование на сумму свыше 77 млн рублей.
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