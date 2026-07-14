📚В Севастополе с 1 сентября откроется школа креативных индустрий Она начнет свою работу на базе Севастопольской детской школы искусств.
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📚В Севастополе с 1 сентября откроется школа креативных индустрий Она начнет свою работу на базе Севастопольской детской школы искусств.