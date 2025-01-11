Покупка дома зимой: проверка на прочность. 6 факторов, которые нельзя упустить Ирэн ОрлонскаяЗимний период считается благоприятным для покупки загородного жилья, поскольку снижение спроса может привести к более выгодным предложениям на рынке дач и коттеджей.