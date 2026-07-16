Сегодня 5700 1 мин Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов внес в палату парламента законопроект о введении дополнительной выплаты пенсионерам «13-й пенсии» перед Новым годом.
Госдуме предложили выплачивать «13-ю пенсию» перед Новым годом
Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
А в течение года разве они не делают подарки и вообще посильно стараются хотя бы по дому помочь . Там всегда работы и хозяину и хозяйке через край , только вот в правительстве этого не замечают , когда нанимают в своих семьях домработниц с дом работниками на халявную зряплату
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1 м.
Александр Конкин
Они могут утвердить такую пенсию только себе...
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4 н.
ВС
Вадим Скоробогатов
Так они ПРО СВОЮ ПЕНСИЮ ГОВОРЯТ..ЭТО ОНИ О СЕБЕ СТАРАЮТСЯ....
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4 н.
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