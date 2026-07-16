Госдуме предложили выплачивать «13-ю пенсию» перед Новым годом

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А в течение года разве они не делают подарки и вообще посильно стараются хотя бы по дому помочь . Там всегда работы и хозяину и хозяйке через край , только вот в правительстве этого не замечают , когда нанимают в своих семьях домработниц с дом работниками на халявную зряплату