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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Жителей ХМАО в выходные настигнет 30-градусная жара

В ХМАО в пятницу и выходные — 30, 31 мая и 1 июня — температура воздуха достигнет до 31 градуса. При этом, в большинстве районов ожидается солнечная погода, однако в отбельных местах может пройти небольшой дождь.

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