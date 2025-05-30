Жителей ХМАО в выходные настигнет 30-градусная жара

В ХМАО в пятницу и выходные — 30, 31 мая и 1 июня — температура воздуха достигнет до 31 градуса. При этом, в большинстве районов ожидается солнечная погода, однако в отбельных местах может пройти небольшой дождь.
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