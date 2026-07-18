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Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России

Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России

Два американских конгрессмена от Демократической партии выступили против законопроекта о санкциях против России, назвав его скрытым инструментом для расширения президентских полномочий и удара по торговым партнёрам США.

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