Демократы в Конгрессе США выступили против санкционного законопроекта по России

Два американских конгрессмена от Демократической партии выступили против законопроекта о санкциях против России, назвав его скрытым инструментом для расширения президентских полномочий и удара по торговым партнёрам США.
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