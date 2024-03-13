LiveNews24.Ru
ГлавнаяЗдоровьеПростые РецептыЭнциклопедия Секса
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

LiveNews24.Ru

126 подписчиков

Стакан горячей воды натощак — решение кучи проблем со здоровьем, особенно с желудком!

И китайцы тому подтверждение! У них вообще это культ. Они пьют горячую воду постоянно, у каждого есть с собой маленький термос с водой, в кафе и всяких забегаловках в обязательном порядке есть термоса с кипятком, где Вы можете бесплатно пополнить свои запасы или, например, заварить чай или лапшу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх