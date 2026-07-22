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Пятый канал

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Путин поздравил балетмейстера Бориса Эйфмана с 80-летием

Путин поздравил балетмейстера Бориса Эйфмана с 80-летием

Президент Российской Федерации Владимир Путин на сайте Кремля поздравил народного артиста России, художественного руководителя Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана с 80-летним юбилеем.

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