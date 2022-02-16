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Зинаида Кириенко не знала о том, что больна раком

Зинаида Кириенко не знала о том, что больна раком

Накануне в Москве простились с Зинаидой Кириенко. Народная артистка умерла на 89-ом году жизни от последствий инсульта, возникшего на фоне онкологии.

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