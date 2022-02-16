Зинаида Кириенко не знала о том, что больна раком

Накануне в Москве простились с Зинаидой Кириенко. Народная артистка умерла на 89-ом году жизни от последствий инсульта, возникшего на фоне онкологии.
Популярные статьи
- “Был допинг”, – Ирина Роднина объяснила, почему так резко высказалась в адрес 15-летней Валиевой
- “Ни гимна, ни флага, ни лица”, – олимпийский чемпион публично обвинил Россию в провокациях на Олимпиаде в Пекине
- Экстремальное мини и дерзкое декольте: 76-летняя мама Наташи Королевой отметила День Рождения в образе феи
Свежие комментарии