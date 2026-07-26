Дайджест за неделю. 26 июля 2026

Уходящая неделя была богатой на события. Саммит АСЕАН в Маниле сам по себе достаточно знаковое мероприятие, но на его полях ещё и произошла встреча министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Викторовича Лаврова с госсекретарём США Марко Рубио.