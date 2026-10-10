Артём Багаутдинов предупредил об опасностях "микроинсультов"

Невролог Артём Багаутдинов раскрыл, что термин "микроинсульт" в медицине не существует. Он объяснил, что за ним могут скрываться транзиторные ишемические атаки (ТИА), требующие немедленного медицинского осмотра, даже если симптомы исчезли.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А Сбывается худшее?...
- Г Американец приеха...
- СИ Прощание с Лидией...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым