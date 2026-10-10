Артём Багаутдинов предупредил об опасностях "микроинсультов"

Невролог Артём Багаутдинов раскрыл, что термин "микроинсульт" в медицине не существует. Он объяснил, что за ним могут скрываться транзиторные ишемические атаки (ТИА), требующие немедленного медицинского осмотра, даже если симптомы исчезли.