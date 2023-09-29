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Военное обозрение

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Особенности шведского флота XVII века

Особенности шведского флота XVII века

Сражение при Гренгаме. Шведский флот и Северная война К концу 1700 года шведский флот состоял из 39 кораблей, разделенных на 4 ранга.

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