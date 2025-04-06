Запад боится утраты Киевом контроля над ископаемом титаном и ураном

Запад боится, что украинские критически важные полезные ископаемые, например, титан и уран, перейдут под контроль России, пишет 5 апреля со ссылкой на осведомленного чиновника американская газета Politico.
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