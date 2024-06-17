Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Путин заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились

Путин заявил, что попытки Запада изолировать Россию провалились

Стремление США и всего Запада изолировать Россию потерпели неудачу, несмотря на их старания. Такой вывод сделал президент Владимир Путин в своей статье для северокорейского издания «Нодон синмун» накануне государственного визита в КНДР.

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