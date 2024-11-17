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Экс-министр обороны Грузии объявлен в международный розыск

Экс-министр обороны Грузии объявлен в международный розыск

Ему предъявлено обвинение связанное с мошенничеством в крупном размере.Бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили был объявлен в национальный розыск и заочно арестован на территории России, как сообщили правоохранительные органы по данным ТАСС.

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