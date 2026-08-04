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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клэй Томпсон отреагировал на нелестный комментарий Кевина Дюрэнта: «Эй, мужик, ты как там вообще?»

Ранее звездный ветеран НБА Кевин Дюрэнт сравнил обновленную «Филадельфию» и « Голден Стэйт »-2017, заявив, что «Уорриорз» «даже не близко» .

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