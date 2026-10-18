На оперативном совещании у главы города обсудили восстановление теплоснабжения и дорожного полотна Глава Барнаула Вячеслав Франк провел оперативное совещание, посвященное ликвидации аварии на теплосетях по адресу улица Попова, 166а, сообщает мэрия города.
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