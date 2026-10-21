YMTC уже обошла Samsung по доле рынка NAND-памяти в Китае Samsung Electronics и SK Hynix модернизируют свои китайские предприятия, чтобы нарастить выпуск чипов флеш-памяти NAND.
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