В Санкт‑Петербурге прошли всероссийские соревнования «Надежды России» по рукопашному бою, где Орловскую область представили Иван и Степан Федотовы, сообщает Центр физкультурных и спортивных мероприятий города.
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