Катар предложил Израилю дать ХАМАС покинуть Газу в обмен на заложников

По данным 13-го канала израильского телевидения, Катар предложил Израилю вывести войска с территории сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.
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