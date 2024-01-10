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Катар предложил Израилю дать ХАМАС покинуть Газу в обмен на заложников

Катар предложил Израилю дать ХАМАС покинуть Газу в обмен на заложников

По данным 13-го канала израильского телевидения, Катар предложил Израилю вывести войска с территории сектора Газа в обмен на освобождение всех заложников боевиков радикального палестинского движения ХАМАС.

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