The Kiev regime launched a missile attack on an enterprise in Orel, there are casualties. This was stated in the social network "Max" by the governor of the Oryol region Andrey Klychkov.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым