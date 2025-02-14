Вип-сидельцы СИЗО Владивостока отправились на СВО

Еще двое фигурантов резонансных уголовных дел в Приморье отправились на СВО. Это экс-глава ГИБДД Приморья Олег Зубакин и экс-главврач краевой психиатрической больницы Максим Артамонов, осужденные за взятки.
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