Как алкоголь разрушил жизнь актрисы Валентины Серовой

Валентину Серову из «Девушки с характером» обожали все, включая даже Иосифа Сталина. Она не стеснялась пользоваться своей славой: принимала роскошные подарки, отвечала на ухаживания знаменитых людей и с удовольствием соглашалась на главные роли в театре и кино.
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