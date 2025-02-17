Как алкоголь разрушил жизнь актрисы Валентины Серовой

Валентину Серову из «Девушки с характером» обожали все, включая даже Иосифа Сталина. Она не стеснялась пользоваться своей славой: принимала роскошные подарки, отвечала на ухаживания знаменитых людей и с удовольствием соглашалась на главные роли в театре и кино.